Neubaustrecke bald in Betrieb: Was Neu-Ulm 21 und Stuttgart 21 verbindet

Plus Hinter dem Bahnhofsumbau in Neu-Ulm und Stuttgart 21 steckt die gleiche Idee. Es gibt noch eine weitere Verbindung. Ideengeberin Beate Merk erinnert sich.

Ein tiefergelegter Bahnhof, eine radikal verringerte Zahl an Gleisen und ehemalige Bahnflächen, auf denen Grünanlagen und Wohnungen entstehen: Das sind die Ideen hinter Stuttgart 21. Es waren auch die Ideen hinter Neu-Ulm 21, dem Umbau des Bahnhofs in der Kreisstadt. Es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen dem Neu-Ulmer Projekt und dem milliardenschweren Jahrhundertvorhaben.