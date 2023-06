Neu-Ulm/Ulm

Traditionsmetzgerei Geydan-Gnamm macht kompletten Betrieb dicht

Das Aus für einen Traditionsbetrieb naht: Die Metzgerei Geydan-Gnamm mit Sitz in Neu-Ulm schließt.

Plus Die letzte echte Metzgerei im Neu-Ulmer Stadtgebiet macht zu. Die Gründe für die Aufgabe des "geliebten Lebenswerks" sind vielfältig.

Von Oliver Helmstädter

"Es war einmal vor vielen Jahren im Sommer 1965. Klaus Geydan hält seinen Meisterbrief in den Händen und eröffnet drei Jahre später, 1968, in der Neu-Ulmer Innenstadt seine erste eigene Metzgerei." Was auf der Homepage der Traditionsmetzgerei wie ein Märchen anfängt, findet jetzt ein abruptes Ende.

Auch die beliebte Zunftstube inmitten von Neu-Ulm macht zu. Foto: Oliver Helmstädter

Noch dieses Jahr schließt das Traditionsunternehmen. Das "Märchen", auf der Homepage in Worte gefasst, sei eine wahre Geschichte voller Veränderungen, Neuigkeiten, Entscheidungen, Rückschläge, toller Zufälle, Fleiß und Schweiß, außergewöhnlicher Mitarbeiter, Verrücktheit, Begeisterung, Streichleberwurst und Dry-Aged-Beef sowie Genuss und Innovationen. Nun ist die Geschichte bald zu Ende. Auch der beliebte Imbiss Zunftstube macht zu.

