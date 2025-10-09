Vermisstenfall mit glücklichem Ausgang: 87-Jähriger wird am Münsterplatz gefunden

Icon Menü
Neu-Ulm/Ulm

Er war zu einem Spaziergang aufgebrochen, kam aber nicht zurück. Im Pflegeheim machte man sich schon Sorgen.
    Die Polizei fand den Vermissten am Münsterplatz.
    Die Polizei fand den Vermissten am Münsterplatz. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwochabend wurde durch eine Mitarbeiterin eines Pflegeheimes in Neu-Ulm ein 87-jähriger Mann als vermisst gemeldet. Nachdem dieser gegen 17 Uhr zu einem Abendspaziergang aufgebrochen war, kam er untypischerweise nicht mehr zurück. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, welche zunächst ohne Ergebnis blieben.

    Kurz vor 20 Uhr konnte der Mann dann durch eine Ulmer Streife am Ulmer Münsterplatz gefunden und den bayerischen Kollegen übergeben werden. „Der Herr konnte wohlauf wieder zurück ins Heim gebracht werden“, berichtet die Polizei. (AZ)

