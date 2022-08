Neu-Ulm/Ulm

17:30 Uhr

Viel Lebenszeit im Einsatz für andere: Heinz Maier ist 70

Lokal Er ist Arzt – und Helfer: Heinz Maiers Herz hängt an der Hilfsorganisation Support Ulm, die zurzeit vor allem in Namibia tätig ist. Was den Jubilar umtreibt.

Von Dagmar Hub

An seinem 70. Geburtstag am 18. August selbst arbeitet Heinz Maier nicht – sonst aber steht der Professor und HNO-Facharzt in seiner Neu-Ulmer Privatklinik voll im Berufsleben. Sein Motto, sagt Maier, ist "Stagnation ist Rückschritt" – und danach lebt er beruflich wie in seinem sozialen Engagement. 2005 gründete der gebürtige Aschaffenburger, der in Würzburg Medizin und Kunstgeschichte studierte, den Verein Support Ulm, dessen Ziel es ist, die Medizin in Afrika zu unterstützen. Damals war Maier noch Direktor der HNO-Klinik am Bundeswehrkrankenhaus, seinen Dienst dort beendete er 2015.

