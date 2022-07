Neu-Ulm/Ulm

vor 33 Min.

Sie kommen vom Horror des Ukraine-Krieges direkt auf das Ulmer Donaufest

Lokal An den ukrainischen Ständen des Donaufests in Neu-Ulm gibt es Borschtsch, Wodka sowie Kunsthandwerk – und herzzerreißende Geschichten von Geflüchteten.

Von Oliver Helmstädter

In der Ulmer Messehalle lebt Iryna Yastreb seit einigen Wochen. Zusammen mit ihrem elfjährigen Sohn Akim floh die 37-Jährige aus der umkämpften Hafenstadt Cherson. Nun steht die Englischlehrerin am idyllischen Neu-Ulmer Donauufer. Statt Luftalarm hat sie jetzt Vogelgezwitscher im Ohr - und verkauft Kunsthandwerk. Unwirklich. Was ihr dabei hilft: mit jedem eingenommenen Euro auf dem Markt der Donauländer hilft sie dem Verein Open, der hier Geld sammelt, um Krankenhäusern in der Ukraine zu helfen. Einem Land, das mit 54 Kilometern Länge einen nur sehr kleinen Donauabschnitt sein Eigen nennt. Dabei aber die größten Probleme aller Donauländer hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen