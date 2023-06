Neu-Ulm/Ulm

vor 33 Min.

Vor dem Zimmer-Prozess-Urteil: Magier und Kläger sind siegessicher

Plus Am Freitag ist der Tag der Entscheidung: Das Gericht wird verkünden, ob der "beste Manager der Welt" tatsächlich vom Neu-Ulmer Magier Florian Zimmer Geld bekommt.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Ein gutes Jahr nach der Eröffnung seines Magie-Theaters in Ulm setzt Florian Zimmer am Freitag nicht auf Zauberei. Sondern hofft, dass er per Gerichtsbeschluss von einer Art Fluch befreit wird: Hinter den Provisionsforderungen seines ehemaligen Freundes Michael Ecker sieht der Europameister der Magie Erpressung sowie Betrug. Ganz im Gegensatz zur Kläger-Seite.

Kläger Michael Ecker im Gerichtssaal des Ulmer Landgerichts. Foto: Oliver Helmst�dter

"Ich erwarte, dass das Gericht die Provisionsvereinbarung für bewiesen erachtet und der Klage grundsätzlich stattgibt", teilt Ecker-Anwalt Arnim Rosenbach schriftlich auf Nachfrage mit. Aus der Sicht des Justiziars steht hier nicht „Aussage gegen Aussage“. Die auf dem Richtfest verabredete Provisionsvereinbarung sei - neben einer angeblich diesen Sachverhalt bestätigenden Mail - durch den einzigen Zeugen am letzten Verhandlungstag bewiesen. Rosenbach: "Dieser war uneingeschränkt glaubwürdig und hat die Vereinbarung klipp und klar bejaht." Für das Richtfest gebe es keine Gegenaussage eines anderen Zeugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen