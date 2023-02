Foodsharing-Raum eröffnet im Vorfeld: Was das neue Angebot zu bieten hat

Plus Wer etwas gegen Lebensmittelverschwendung hat, ist hier genau richtig. Neu-Ulms neuer Foodsharing-Raum ist dafür da – und anderen sogar einen Schritt voraus.

Angesichts der Inflationsrate, den Folgen von Corona und dem Krieg in der Ukraine ist es für viele Deutsche schwierig, Essen auf den Tisch zu bekommen. Ein Fairteiler kann da weiterhelfen. Das sind Orte, an denen über das Projekt Foodsharing kostenlose Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden. In der Region Ulm und Neu-Ulm gibt es bereits fünf solcher Räume. Ein sechster kommt bald dazu, im Zypressenweg im Vorfeld. Er ist den anderen einen Schritt voraus.