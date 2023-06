Neu-Ulm/Ulm

06:00 Uhr

Was bedeuten die kaputten Donaubrücken fürs Nabada?

Nach der pandemiebedingten Pause waren Schwörmontag und Nabada 2022 so gut besucht wie lange nicht.

Plus Die Arbeiten für die neue Gänstorbrücke in Ulm beginnen erst nach Schwörmontag, doch was ist mit dem Friedrichsausteg? Über Sorgen und mögliche Szenarien.

Von Sebastian Mayr

Seit bekannt ist, dass die marode Gänstorbrücke ersetzt werden muss, sorgen sich Menschen in Ulm und Neu-Ulm ums Nabada am Schwörmontag. Für dieses Jahr immerhin drohen wegen dieses Überwegs keine Probleme: Die Arbeiten beginnen erst nach dem Ulmer Stadtfeiertag. Doch auch eine weitere Querung ist marode. Direkte Folgen für das wilde Treiben auf der Donau sind nicht ausgeschlossen – auf dem Wasser und an Land.

Dass der Friedrichsausteg in schlechtem Zustand ist, ist seit Jahren bekannt. Eine Routineprüfung im Mai hat ergeben, dass es um die Fuß- und Radbrücke noch schlechter bestellt ist als angenommen. Zunächst ließ die für den Steg zuständige Stadt Neu-Ulm die Querung offen und kontrollierte jeden Tag nach. Weil sich die entdeckten Risse fortwährend vergrößerten, ist der Friedrichsausteg inzwischen gesperrt, bis eine Prüfung weitere Ergebnisse bringt. "Aktuell geht es nicht, den Steg wieder aufzumachen. Das wäre grob fahrlässig", betonte Neu-Ulms Stadtbaudirektor Markus Krämer in einer gemeinsamen Sitzung von Neu-Ulmer Stadtrat und Ulmer Gemeinderat am vergangenen Freitag. Am Donnerstag, 22. Juni, entfernt eine Fachfirma den Beton schonend mit Wasserstrahl, danach kann nach Krämers Angaben die Tragfähigkeit beurteilt werden. Daraus ergeben sich weitere Schritte. Kann die Brücke wieder geöffnet werden, womöglich mit Einschränkungen? Müssen Hilfsstützen gebaut werden? Muss sie ganz gesperrt werden? Und auch: Ist eine Durchfahrt unter der Brücke weiter möglich oder zu gefährlich?

