Weniger Arbeitslose und mehr offene Stellen als vor Corona im Kreis Neu-Ulm

Es geht bergauf am Arbeitsmarkt im Landkreis Neu-Ulm: Die Arbeitslosenquote liegt nun sogar unter dem Vorkrisenniveau.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm ist im Februar leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,3 Prozent, im Januar betrug sie 2,4 Prozent. Derzeit sind 2373 Menschen arbeitslos gemeldet, 149 weniger als vor einem Monat und 1129 weniger als vor einem Jahr. "Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und sowohl die Zahl der Arbeitslosen als auch die Arbeitslosenquote liegen sogar unter dem Vorkrisenniveau", sagt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Im Februar 2020 waren 2675 Arbeitslose gemeldet und die Quote betrug 2,6 Prozent. Für die kommenden Monate erwarten wir einen saisonüblichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Von den 2373 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1367 (minus 119 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 1006 (minus 30 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter gemeldet.

Die Kurzarbeit im Kreis Neu-Ulm ist leicht gesunken

Im Februar haben sich 878 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 365 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 1034 die Arbeitslosigkeit beenden, 365 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen.

Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist von Januar 2022 auf Februar 2022 leicht gesunken; deutlich geringer ist die Zahl der Personen in Anzeigen. Bis zum 24.02.22 gingen 122 neue Anzeigen für 1093 Beschäftigte ein. Im Januar wurden 128 Anzeigen für 3300 Beschäftigte eingereicht.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat sich wieder sehr gut erholt. Aktuell sind über 700 Stellen mehr gemeldet als vor zwei Jahren. Insgesamt befinden sich im Stellenpool 5984 Arbeitsstellen, 177 mehr als vor einem Monat und 1987 mehr als im Vorjahr. Bei 80 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur gut 51 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

So ist die Lage am Arbeitsmarkt in Ulm

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm waren im Februar 7627 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet und damit 267 Personen oder 3,4 Prozent weniger als im Monat davor. In Baden-Württemberg ging die Arbeitslosigkeit um 2,6 Prozent zurück. "Dass im Februar die Arbeitslosigkeit abnimmt, ist saisonal durchaus üblich. In diesem Jahr fällt dieser Rückgang recht deutlich aus. Stärker sank die Arbeitslosigkeit in einem Februar zuletzt im Jahr 2011", sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Die Arbeitslosenquote ging im Berichtsmonat um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent zurück.

Vor zwölf Monaten lag die Quote bei 3,4 Prozent. Im Stadtgebiet Ulm waren 2434 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur (1177) und das Jobcenter (1257) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 76 Personen oder um 3,0 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent, das sind 1,1 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. "Kein weiterer Stadtkreis im Land lag unter der Vier-Prozent-Marke", betonte Auch. (AZ)