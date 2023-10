Neu-Ulm/Ulm

18:00 Uhr

Wie lässt sich die Abfall-Flut in den Städten bremsen?

Plus Ulm und Neu-Ulm kämpfen mit unterschiedlichen Ansätzen gegen Müll auf Straßen und Wiesen. Eine Idee kommt aus einer anderen Stadt – und zeigt dort Wirkung.

Von Sebastian Mayr

Plastikbecher, Verpackungen, Reste aufblasbarer Gummitiere: Die Müllberge am Morgen nach Schwörmontag waren auch in diesem Jahr gigantisch, 23 Tonnen Abfall kamen nach Angaben der Entsorgungsbetriebe Ulm zusammen. Klar, immens viel Unrat und ein immenser Aufwand für die Ebu. Doch Abfallberater Thomas Dombeck sieht die große Aufgabe an einer anderen Stelle. Nicht in der Ausnahmesituation, bei der Feierwütige über die Stränge schlagen. Sondern im Alltag: Raucher, Hundehalterinnen und Jugendliche auf der Donauwiese sollen ihren Unrat mit nach Hause nehmen oder in die richtigen Gefäße werfen. Da sieht Dombeck erste Erfolge, auch dank einer guten Idee aus einer anderen Stadt. Neu-Ulm geht indes andere Wege.

In Neu-Ulm sind im Jahr 2022 etwa 1020 Kubikmeter illegaler Müll eingesammelt worden, die Wertstoffinseln eingeschlossen. Für das Jahr 2023 sind bereits mehr als 900 Kubikmeter im Stadtgebiet zusammengetragen worden. "Es dürfte in diesem Jahr also mehr werden als noch im Jahr zuvor", teilt Stadtsprecherin Sandra Lützel mit. Bei den Angaben handelt es sich um Schätzwerte des Baubetriebshofes.

