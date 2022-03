Wo Radfahren in Ulm und Neu-Ulm am gefährlichsten ist

Plus Radfahrer aus Ulm und dem Kreis Neu-Ulm wollen mit selbst gebauten Sensoren beweisen, wo es für Radler wirklich eng wird. Dabei sind kritische Punkte längst bekannt.

Norbert Schulz kennt sie alle, alle gefährlichen Stellen für Radfahrer in Ulm und Neu-Ulm. Der Vorsitzende des Kreisverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) möchte für die bekannten – und auch unbekannten – Gefahrenstellen aber mehr Gewissheit: mit dem Einsatz von selbst gebauter Digitaltechnik. 1,50 Meter innerorts, außerorts sogar zwei Meter: Das ist der Abstand, den Autofahrende laut Straßenverkehrsordnung (StVO) beim Überholen von Radfahrerinnen und Radfahrern einhalten müssen. In der Realität sieht das allerdings oft anders aus.