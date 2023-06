Züblin feiert: Südstadtbogen ist das größte Projekt der Firmengeschichte

Plus Die Firmen Züblin und Strabag haben in diesem Jahr ein Doppel-Jubiläum: 100 Jahre Strabag, 125 Jahre Züblin. Rund um Ulm und Neu-Ulm hinterlässt das Doppelunternehmen Spuren.

Im Jubiläumsjahr stemmt die Neu-Ulmer Züblin-Einheit ihr bislang größtes Projekt: Mindestens 125 Millionen Euro werden in den Neu-Ulmer Südstadtbogen investiert. Es geht voran: Die Häuser 11 bis 15 wurden jetzt im Mai termingerecht übergeben, wie Projektbereichsleiter des Generalunternehmers Züblin, Daniel Ocker, mitteilt.

Ein Generalunternehmer, 15 Häuser, drei Investoren: Die Bautafel des Südstadtbogens in Neu-Ulm.

Richtfest für den Südstadtbogen war im September vergangenen Jahres. Die Häuser 7 bis 10 sollen im letzten Quartal dieses Jahres fertig sein, die Häuser 2 bis 6 im Frühjahr 2024 und die Von-Hünefeld-Straße werde bis Mitte 2024 fertiggestellt. Die Übergabe der Tiefgarage erfolgt entsprechend den Anteilen der drei Investoren-Gruppen. Die war längst betoniert, als der Investor Realgrund 2019 ganz real pleiteging und damit die Zukunft des Südstadtbogen-Areals höchst unsicher wurde.