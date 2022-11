Ulmer Polizist erwischt auf dem Heimweg Fahrraddiebe auf frischer Tat

Nach seiner Nachtschicht nimmt ein Polizist auf dem Heimweg einen verdächtigen Kleintransporter und zwei Männer wahr. Er schaltet seine Kolleginnen und Kollegen ein.

Auf dem Heimweg nach seiner Nachtschicht hat ein Ulmer Polizist mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Er gab seinen Kolleginnen und Kollegen in Neu-Ulm Bescheid. Die konnten die Verdächtigen feststellen und mutmaßliches Diebesgut sicherstellen.

Dem Ulmer Polizisten war in der Wiblinger Straße ein verdächtiger Kleintransporter aufgefallen sowie zwei Männer, die offensichtlich zum Fahrzeug gehörten und sich an einem abgestellten Fahrrad "zu schaffen" machten. Danach fuhren sie weg.

Der Zeuge meldete seine Beobachtungen der Polizei in Neu-Ulm. Beamte konnte den Transporter später in der Europastraße feststellen und hielten ihn an. Auf der Ladefläche befand sich unter anderem das Fahrrad, das durch die beiden Tatverdächtigen offenbar zuvor entwendet wurde. Dieses Rad wurde sichergestellt. Ein Eigentümer ist bislang nicht bekannt.

Der Wert des Fahrrades wird auf 250 Euro geschätzt. Gegen die beiden mutmaßlichen Diebe leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Sie wurden nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)