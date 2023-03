Neu-Ulm

Ulmer Volkshochschule möchte eine Filiale in Neu-Ulm beziehen

In dieses Gebäude in der Neu-Ulmer Boschstraße will die Ulmer Volkshochschule einziehen.

Plus Die Erwachsenenbildung in Neu-Ulm wird neu organisiert und wohl noch weiter ausgebaut, weshalb die vh eine Immobilie in der Boschstraße anmieten will.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Christoph Hantel ist begeistert: "Die Räume sind ideal", schwärmt er, "sie haben ein Riesenpotenzial." Was den Leiter der Ulmer Volkshochschule (vh) so begeistert, ist ein Gebäude in der Neu-Ulmer Boschstraße. Dort könnte in absehbarer Zeit die Bildungseinrichtung einziehen und damit in Neu-Ulm eine Filiale eröffnen. Tritt sie damit in Konkurrenz zur Landkreis-Volkshochschule? Nein, denn die Erwachsenenbildung in der Großen Kreisstadt wird umorganisiert. Allerdings muss noch einiges geklärt werden, und das hat vor allem mit Geld zu tun.

