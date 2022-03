Neu-Ulm

vor 36 Min.

Umbau der Reuttier Straße in Neu-Ulm startet: Das kommt auf Autofahrer zu

Plus In Neu-Ulm beginnt in den nächsten Wochen die umfangreiche Sanierung der wichtigen Verkehrsachse und das zu einem deutlich teureren Preis als gedacht.

Von Ronald Hinzpeter

In gut vier Wochen geht es los, dann wird eine der wichtigsten Verkehrsadern von Neu-Ulm, die Reuttier Straße, zur Dauerbaustelle. Sie muss nicht nur gerichtet werden, sondern wird zukunftssicher ausgebaut. Davon haben nicht nur die Autofahrerinnen und Autofahrer etwas, sondern auch der Radverkehr profitiert. Allerdings ist dann auf dieser Strecke Geduld gefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen