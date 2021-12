Neu-Ulm

06:30 Uhr

Umbaupläne für den Schwal in Neu-Ulm liegen vorerst auf Eis

Der Schwal in Neu-Ulm soll teilweise neu gestaltet werden, damit die Donau für die Bürgerinnen und Bürger erlebbarer wird. Doch so schnell wird es keinen Umbau geben.

Plus Mit dem Bau von Sitzstufen will die Stadt das Donauufer auf der Insel in Neu-Ulm erlebbarer machen. Doch daraus wird offenbar so schnell nichts.

Von Michael Ruddigkeit

Die neue Brücke über die kleine Donau hinüber zum Schwal ist im August offiziell freigegeben worden. Sie bietet mehr Platz für Fußgänger und Radfahrerinnen als der frühere Holzsteg. Und eigentlich sollten dem Neubau bald weitere Neuerungen auf der Insel folgen, die für viele Bürgerinnen und Bürger eine Art Oase der Ruhe mitten in der Stadt ist. Doch die Pläne liegen erstmal auf Eis.

