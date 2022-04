Neu-Ulm

vor 2 Min.

Umfrage in Neu-Ulm: Am Sonntag sollen die Masken wegfallen – ist das zu früh?

Plus Die Maskenpflicht in Bayern fällt weg. Die einen finden das überfällig, die anderen wollen mehr Vorsicht. Was denken Sie? Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört.

Von Andreas Brücken

Bayerns Kabinett hat festgelegt, wie es mit den Corona-Maßnahmen ab 3. April weitergeht: Wie erwartet, fallen die meisten Einschränkungen wie 2G oder 3G wegen des geänderten Bundesgesetzes weg. Nur in wenigen Bereichen gilt weiter eine Maskenpflicht. Für viele eine Entscheidung, die längst überfällig war. Doch andere befürchten, dass die Lockerungen zu früh kommen. Wie denkt Neu-Ulm darüber?

