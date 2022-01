Neu-Ulm

vor 33 Min.

Umfrage in Neu-Ulm: Erinnern Sie sich an den Anfang der Corona-Pandemie?

Plus Vor ziemlich genau zwei Jahren wurde der erste Corona-Fall in Deutschland bekannt. Wie haben Sie damals die Entwicklung empfunden?

Von Andreas Brücken

Vor ziemlich genau zwei Jahren wurde der erste Corona-Fall in Deutschland bekannt. Ende Januar brachte eine Geschäftsreisende das neue Virus erstmals nach Deutschland. 16 Menschen infizierten sich in der Folge. Seitdem beherrscht dieses Thema die Nachrichtenwelt. Ein Ende scheint derzeit in weiter Ferne zu liegen. Das Ausmaß war zu Beginn kaum abzusehen. Wie haben Sie damals die Entwicklung empfunden?

