Umfrage in Neu-Ulm: Fehlt Ihnen der Händedruck zur Begrüßung?

Plus Eine Verbeugung, ein Winken, ein Gruß mit dem Fuß oder der Faust: Wegen der Corona-Pandemie begrüßen sich weniger Menschen mit Handschlag. Wie finden Sie das?

Maske tragen oder Abstand zu den Mitmenschen halten sind die Vorsichtsmaßnahmen, die unser Zusammenleben seit Beginn der Pandemie bestimmen. Selbst ein kurzer Händedruck oder gar eine herzliche Umarmung sind seit etwa 20 Monaten wegen der Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Doch wie sehr fehlt dieses Begrüßungsritual, dass wir über unzählige Generationen selbstverständlich ausgeübt haben?