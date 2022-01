Umfrage in Neu-Ulm: Haben Sie noch D-Mark zu Hause?

Plus Nach Angaben der Bundesbank sind noch Scheine und Münzen im Gesamtwert von umgerechnet 6,34 Milliarden Euro im Umlauf. Und bei Ihnen?

Die Bilder der Pianistin Clara Schumann oder des Baumeisters Balthasar Neumann zieren die Scheine der Mark, die vor 20 Jahren durch den Euro ersetzt wurde. Auch nach Einführung des Euro-Bargeldes haben sich noch nicht alle Menschen von der alten Währung verabschiedet. Nach Angaben der Bundesbank sind noch Scheine und Münzen im Gesamtwert von umgerechnet 6,34 Milliarden Euro im Umlauf. Und bei Ihnen?