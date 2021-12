Umfrage in Neu-Ulm: Ist eine Steuer auf Einweggeschirr sinnvoll?

Tübingen führt eine Steuer auf Einweggeschirr ein. Wäre das auch für unsere Region eine gute Lösung? Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört.

Als erste Kommune in Deutschland führt Tübingen eine Steuer auf Einweggeschirr ein. Ab dem kommenden Jahr sollen für Besteck 20 Cent und Becher oder Teller 50 Cent mehr verlangt werden, wenn diese nicht den Verwertungskreislauf oder der Wiederverwendung zugeführt werden. Könnte dieses Konzept auch ein Vorbild für unsere Region sein, um mehr Müll zu vermeiden?

Gabi Bayer aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Gabi Bayer aus Neu-Ulm sagt: Natürlich bin ich dafür, dass man den Verbrauch von Wegwerfartikeln einschränken sollte. Doch besonders in Corona-Zeiten ist es oft aus hygienischen Gründen nicht gerne gesehen, wenn man seine Behälter etwa zur Fleischtheke mitbringt. Auch beim Bäcker bleibt es schwierig, den Kaffeebehälter zum Mitnehmen auf dem Weg zur Arbeit wiederzuverwenden.

Renate Braun aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Renate Braun aus Neu-Ulm sagt: Es ist sicher sinnvoll, in Zukunft auf Einwegverpackungen zu verzichten und den Müllverbrauch möglichst zu senken. Darum habe ich grundsätzlich Verständnis für eine Steuer, wie sie die Stadt Tübingen einführen will. Wie die Umsetzung in der Praxis aussehen soll, müssen schließlich die Politiker und Händler hoffentlich mit Augenmaß entscheiden.

Madlen Ebersbach aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Madlen Ebersbach aus Neu-Ulm sagt: Ich bin der Meinung, dass es in Zukunft unbedingt weniger Müll geben soll. Man braucht sich ja nur auf der Straße und den Plätzen umsehen, wo die vielen Kaffeebecher, Plastikgabeln oder Pappteller herumliegen. Darum bin ich gespannt, ob ein Pfandsystem oder eine Steuer auf Essgeschirr, wie in Tübingen beschlossen, Abhilfe schafft.

Kurt Wille aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Kurt Wille aus Neu-Ulm sagt: Die Zielrichtung der Stadt Tübingen, in Zukunft mehr Müll zu vermeiden, finde ich im Grund richtig. Doch bleibt die Frage, ob es sinnvoll und durchsetzbar ist, ein Pfandsystem oder eine Steuer auf Essgeschirr einzuführen. Denn besonders die kleinen Imbisswirte oder Bäckereien werden damit Schwierigkeiten haben, das wirtschaftlich umzusetzen.

