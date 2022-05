Umfrage in Neu-Ulm: Kaufen Sie das Neun-Euro-Ticket?

Plus Für neun Euro bundesweit in Bussen, Straßenbahnen und Regionalbahnen – werden Sie dieses Angebot nutzen oder sitzt der Frust über schlechte Erfahrungen zu tief?

Der echte Schnäppchenpreis von nur neun Euro hat der Deutschen Bahn seit Montag "historische Verkaufszahlen" beschert, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Mit dem Sonderangebot soll für Bürgerinnen und Bürger angesichts der hohen Spritpreise eine kostengünstige Alternative geboten werden. Wir haben uns umgehört, ob Passantinnen und Passanten vom Auto auf die Bahn umsteigen wollen.