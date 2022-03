Neu-Ulm

Umfrage in Neu-Ulm: Kommen die Corona-Lockerungen zu früh oder rechtzeitig?

Maske ab? Das ist am 20. März nun doch noch nicht möglich, viele Corona-Regelungen bleiben länger bestehen.

Plus Am Sonntag sollten die Corona-Einschränkungen in Deutschland auslaufen, doch Bayern macht von einer Übergangsregelung Gebrauch. Wie stehen Sie zu den Regeln?

Von Andreas Brücken

Seit mehr als zwei Jahren bestimmt das Coronavirus unser Zusammenleben, das Einkaufen und die Arbeit. Eigentlich sollten die Corona-Regeln in Deutschland zum 20. März auslaufen. Eigentlich, denn: Eine Übergangsregelung, von der nun auch Bayern Gebrauch macht, ermöglicht auch darüber hinaus zahlreiche Schutzmaßnahmen. Damit schiebt sich der sogenannte „Freedom Day“. Wie finden Sie das?

