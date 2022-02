Umfrage in Neu-Ulm: Sollen die Corona-Einschränkungen bald gelockert werden?

Plus Die Corona-Infektionszahlen schießen in die Höhe und gleichzeitig sprechen immer mehr Menschen über mögliche Lockerungen. Welchen Weg halten Sie für richtig?

Trotz steigender Infektionszahlen werden die Forderungen in der Politik nach Lockerungen lauter. In der Debatte um mögliche Aufhebungen von Corona-Maßnahmen fordern immer mehr Politikerinnen und Politiker, Öffnungsschritte vorzubereiten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte jüngst, man solle jetzt „konsequente Öffnungsschritte“ angehen.Was denken Sie?