Neu-Ulm

vor 32 Min.

Umfrage in Neu-Ulm: Tragen Sie die Maske weiterhin bei sich?

Plus Die Maskenpflicht ist fast überall Geschichte, und nicht jeder trauert dem Mundschutz nach. Bleibt er dennoch immer mit dabei? Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört.

Von Andreas Brücken

Seit vergangenem Sonntag ist die Gesichtsmaske in den meisten Bereichen nicht mehr vorgeschrieben – und nicht jeder vermisst die Bedeckung, die uns in den vergangenen zwei Jahren begleitet hat. Doch die weiterhin hohen Ansteckungszahlen geben nicht das Gefühl der Entwarnung. Bleibt also der Mundschutz weiterhin im Gepäck? Wie denken die Menschen in Neu-Ulm darüber? Wir haben uns umgehört.

