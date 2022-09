Umfrage in Neu-Ulm: Was halten Sie vom Tankrabatt?

Der Tankrabatt gilt nicht mehr, die Benzinpreise liegen wieder bei über zwei Euro pro Liter. Sollte es eine Forstsetzung des Tankrabatts geben? Wir haben nachgefragt.

Mit dem August endete auch der Tankrabatt, der für drei Monate Autofahrerinnen und Autofahrer entlasten sollte. Unmittelbar danach schnellten die Preise für Diesel und Benzin an den Tankstellen wieder in die Höhe. Nun diskutiert die Bundespolitik, wie vor allem Pendlerinnen und Pendler künftig entlastet werden könnten. Wir haben uns unter Passantinnen und Passanten in Neu-Ulm umgehört, ob sie den Tankrabatt genutzt haben und was sie von einer Fortführung halten würden.

Silke Geiselmann aus Neu-Ulm. Foto: Jonas Klimm

Silke Geiselmann aus Neu-Ulm sagt: Auch wenn er nicht sofort gewirkt hat, fand ich den Tankrabatt gut. Ich fahre zwar nicht viel mit dem Auto und tanke nur alle drei Monate, trotzdem war es für viele eine Entlastung. Insgesamt fand ich den Tankrabatt auch besser als das 9-Euro-Ticket, weil ich mit Kind meistens mit dem Auto unterwegs bin. Meiner Meinung nach sollte Tanken auf Dauer wieder günstiger werden.

Bruno Hornung aus Pfuhl. Foto: Jonas Klimm

Bruno Hornung aus Pfuhl sagt: Ich halte von dem Tankrabatt nicht sehr viel, deshalb bin ich auch gegen eine Fortsetzung. Besser wäre eine Art Mobilitätsgeld, um von A nach B zu kommen, unabhängig davon, ob man das Auto nutzt oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Außerdem finde ich es gar nicht schlecht, wenn Tanken etwas teurer wird, dann sehen viele Menschen, dass es auch andere Fortbewegungsmittel gibt.

Katharina Lambert aus Neu-Ulm. Foto: Jonas Klimm

Katharina Lambert aus Neu-Ulm sagt: Alles wird teurer, deshalb war ich für den Tankrabatt. Ich habe als Rentnerin zwar kein eigenes Auto mehr, aber jede Maßnahme, die etwas billiger macht, würde uns ein bisschen helfen. Darum bin ich auch für eine Beibehaltung des Tankrabatts. Denn jedes Mal, wenn du zur Tankstelle oder sonst wohin kommst, ist es wieder teurer. Mit meiner kleinen Rente kann ich mir das bald nicht mehr leisten.

Jürgen Rechenberg aus Pfuhl. Foto: Jonas Klimm

Jürgen Rechenberg aus Pfuhl sagt: An sich war der Tankrabatt keine schlechte Idee. Er wurde nur schlecht umgesetzt, weil es zu lange gedauert hat, bis man an der Tankstelle etwas von ihm gemerkt hat. Mit dem Ende des Tankrabatts sind wir wieder auf dem Vorniveau angekommen. Aus meiner Sicht hätte man ihn lieber noch im September und Oktober weiterführen sollen, um die Autofahrer weiter zu entlasten.

