Neu-Ulm

vor 39 Min.

Umstrittenes Baugebiet Wiley-Nord 2: Wie viele Bäume bleiben erhalten?

Das Areal zwischen Riedstraße, Curd-Jürgens-Straße und Bradleystraße in Neu-Ulm soll bebaut werden. Bei einer Veranstaltung informiert die Stadtverwaltung über den aktuellen Stand der umstrittenen Pläne.

Plus Die Neubaupläne zwischen Vorfeld und Wiley haben für viel Wirbel gesorgt. Nun informiert die Stadt Neu-Ulm über den aktuellen Stand des Vorhabens.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Kommt das umstrittene Baugebiet "Wiley Nord 2" oder nicht? Und wenn ja, in welcher Form? Über den aktuellen Stand des Projekts informiert die Stadt Neu-Ulm am Dienstag, 28. Februar, bei einer Veranstaltung in der Stadtbücherei (Steubenstraße 19). Beginn ist um 18 Uhr im Hörsaal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen