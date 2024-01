Unbekannte beschädigen Baum in Neu-Ulm – und muss deshalb gefällt werden

Mehrere drei Zentimeter tiefe Schnitte wurden in Baum geritzt. Die Linde wurde dabei so sehr beschädigt, dass sie gefällt werden musste. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In einer Parkanlage in Neu-Ulm ist ein Baum beschädigt worden – und zwar so sehr, dass er gefällt werden musste. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Sachbeschädigung soll sich nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen 1. August 2023 und 15. Januar 2024 ereignet haben, wurde jedoch erst jetzt zur Anzeige gebracht. Der besagte Baum stand demnach zwischen der Ringstraße und der Baumgartenstraße. Unbekannte hätten mehrere drei Zentimeter tiefe Schnitte in den Lindenbaum geritzt. Dabei wurde er so erheblich beschädigt, dass er gefällt werden musste.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm sucht nun Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)