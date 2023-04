Unbekannte brechen in Bäckerei-Filiale ein und nehmen Bargeld mit

Ein erster Versuch scheitert, im zweiten Anlauf gelangen Unbekannte in eine Supermarkt-Bäckerei. Sie erbeuten Bargeld und richten großen Schaden an.

In den frühen Morgenstunden des Karsamstags haben Unbekannte die Terrassentüre einer Bäckerei-Filiale aufgehebelt und eine vierstellige Bargeldsumme gestohlen. Zuvor hatten sie erfolglos versucht, die Schiebetür am Haupteingang zu knacken.

Betroffen ist die Bäckerei in einem Penny-Supermarkt in der Bahnhofstraße unweit des Landratsamts. Der Schaden an den beiden Türen beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 2000 Euro, gestohlen wurde eine niedrige vierstellige Summe Bargeld.

Einbruch in Bäckerei in Neu-Ulm: Kripo ermittelt

Um die Spurensicherung und die ersten Ermittlungen kümmerten sich Kräfte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen, inzwischen hat die Kripo Neu-Ulm übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die am 8. April in der Zeit zwischen 3 Uhr und 4 Uhr morgens verdächtige Wahrnehmungen in der Umgebung des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizeiinspektion (Telefon 0731/8013-0) in Verbindung zu setzen. (AZ)