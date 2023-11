Unbekannte legen mit Schrauben präparierte Hundeköder an der Donau aus

An der Donau in Neu-Ulm sind mehrere Hundeköder gefunden worden. Sie waren mit Schrauben gefüllt und dadurch gefährlich für Tiere.

Unbekannte haben in Neu-Ulm Hundeköder ausgelegt und dadurch Tiere in Gefahr gebracht. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten Hundebesitzer am Wochenende mehrere Köder entlang der Donau und erstatteten Anzeige.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Die Täter hatten Hundefutter mit Würstchen präpariert und kleine Schrauben hineingesteckt. Anschließend legten sie die Köder entlang des Fußweges aus. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden hierbei keine Tiere verletzt, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0, zu melden. (AZ)