Unbekannte schlagen 28-Jährigen krankenhausreif

Vor einem Lokal in der Augsburger Straße eskaliert ein Streit zwischen mehreren Männern. Ein 28-Jähriger wird bei der Schlägerei verletzt und muss ins Krankenhaus.

In der Nacht auf Sonntag ist ein 28-Jähriger bei einem Angriff vor einem Lokal in der Augsburger Straße leicht verletzt worden und musste in Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann gegen 1.45 Uhr mit zwei oder drei bislang unbekannten Männern in einen zunächst verbalen Streit geraten. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug einer der unbekannten Männer dem 28-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf, während ihm der zweite Unbekannte mit der Faust gegen Kopf und Oberkörper schlug.

28-Jähriger muss nach Angriff vor Neu-Ulmer Lokal ins Krankenhaus

Aufgrund der massiven Gewalteinwirkung ging der Mann bewusstlos zu Boden und musste von den hinzugerufenen Rettungskräften vor Ort erstversorgt und später zu weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der 28-Jährige wurde durch die Schläge gegen den Kopf leicht verletzt, konnte das Krankenhaus jedoch mittlerweile wieder verlassen. Die Polizei Neu-Ulm nahm derweil die Ermittlungen zu dem Fall auf und bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)