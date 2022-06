Unbekannte schlagen Scheibe von Transporter ein und stehlen Maschinen

Maschinen und Akkus im Wert von mehreren Tausend Euro werden aus einem Kleintransporter in Neu-Ulm gestohlen. Ein Unbekannter hat dabei die Heckscheibe des Wagens eingeschlagen.

Ein bislang unbekannter Täter hat sich in Neu-Ulm an einem geparktem Kleintransporter zu schaffen gemacht - er schlug die Heckscheibe ein und stahl Maschinen, Akkus und Batterien aus dem Laderaum des Fahrzeugs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei hatte ein 32-Jähriger das Auto im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen ordnungsgemäß im Bereich der Reuttier Straße in Neu-Ulm geparkt. Als er am Freitagmorgen zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass die eine Heckscheibe mutwillig eingeschlagen worden war. Dadurch war der bislang unbekannte Täter oder die Täterin in den Laderaum des Kleintransporters gekommen und hatte mehrere dort befindliche Maschinen, Akkus und Batterien entwendet.

Der durch den Diebstahl verursachte Beuteschaden dürfte sich auf mehr als 5000 Euro belaufen, der Sachschaden am Kleintransporter wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)