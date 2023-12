Unbekannte Seiten von Neu-Ulm neu entdeckt

Neu-Ulm muss im Vergleich zu Ulm oft zurückstecken - zu unrecht. Lioba Geggerle und Thomas Vogel haben sich auf die Suche nach den besonderen Orten gemacht.

Böse Zungen behaupten ja immer wieder: "Das Schönste an Neu-Ulm ist der Blick auf Ulm." Das stimmt so natürlich nicht. Während die Schwesterstadt mit so offensichtlichen Attraktionen wie dem Münsterturm oder Fischerviertel auftrumpft, braucht es in Neu-Ulm oft einen zweiten oder dritten Blick, um besondere Orte zu entdecken. Doch die sind dafür umso spannender.

Früher und heute: Diese Orte spiegeln Stadtgeschichte

Die Grafikerin Lioba Geggerle hat diesen Blick für die speziellen Plätze in ihrer Heimatstadt. Die B10 führt direkt an diesem Kleinod vorbei, aus dem Auto heraus wird aber wohl keiner bemerken, welch lauschige Ruheoase sich in der Ludwigsvorfeste verbirgt. Als Lioba Geggerle den Ort für sich entdeckt hatte, sei sie sofort verzaubert gewesen. "Aber kaum einer kennt das", sagt sie. Ähnlich sei es ihr in der Röstschmiede ergangenen. In der alten Schlosserei wird heute Kaffee geröstet und im Flair dieser ehemaligen Werkstatt auch getrunken. Von den Werkzeugen an den Wänden bis zum Namen des Cafés: aller erinnert an die Geschichte dieses Gebäudes.

Thomas Vogel und Lioba Geggerle (mitte) haben das Buch "Neu-Ulm - echt jetzt?" in Zusammenarbeit mit dem Neu-Ulmer Stadtarchiv geschrieben. Rechts: Archivleiterin Larissa Ramscheid. Foto: Franziska Wolfinger

Es waren diese Begegnungen mit historischen Neu-Ulmer Orten, die bis heute weiter bestehen und - wenn auch in anderer Form - noch genutzt werden, die Lioba Geggerle zu einer Sammlung dieser ungewöhnlichen Fleckchen inspiriert haben. Gemeinsam mit dem Neu-Ulmer Stadtarchiv und Autor Thomas Vogel hat sie das Buch "Neu-Ulm - echt jetzt?" zusammengestellt. Im Rathaus sei man von Geggerles Idee gleich angetan gewesen, sagt Archiv-Leiterin Larissa Ramscheid. Im Team überlegte man sich weitere Orte. Schwierig sei das nicht gewesen, so Ramscheid. "Wenn man mit dem Gedanken daran durch die Stadt geht und lernt, sie zu lesen, fällt es plötzlich leicht, die schönen Seiten zu sehen." Man müsse zuvor nur etwas hineindenken. Herausgekommen sei ein liebevoller Blick auf die Stadt Neu-Ulm und ihre Ortsteile, sagt Archivleiterin Ramscheid. Und der Beweis dafür, dass Neu-Ulm keine Stadt ohne schöne Ecken ist.

Sogar OB Katrin Albsteiger entdeckt noch Neues

Am Ende schafften es 30 in das Buch, die in den Kategorien "Echt und handgemacht", "Reiner Genuss", "Kultur und Gut", "Im grünen Bereich" und "Lost Places" zusammengefasst sind. Darunter sind bekannter Plätze, die es immer wieder neu zu entdecken gilt, wie der Wasserturm oder die Caponniere 4. Aber es finden sich auch Orte, die Kenner der Stadt, gebürtige Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer und sogar Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger noch überraschen können. Das Lapidarium in Schwaighofen habe sie nicht gekannt, gibt die OB zu. Dort lagern ausgemusterte Grabsteine und verbreiten ein morbides Flair.

Im Garten des Venet-Hauses sammelt Kunstmäzen Werner Schneider Skulpturen. Foto: Lioba Geggerle

Ein weiteres Beispiel ist das Hofgut Neubronn. Ohne Navi oder Google Maps für viele Stadtbewohner eher schwer zu finden, gibt es dort beim Schloss das Hofgut Neubronn, das René Schimming seit 27 Jahren als Biobetrieb bewirtschaftet. Partnerin Renate Held offeriert das Gemüse in einem Hofladen, eingerichtet im alten Stall. Dass ihr Zuhause als besonderer Ort Eingang in das Buch von Geggerle und Vogel gefunden hat, gefällt Held, die selbst schon einige Neuentdeckungen in dem Band gemacht hat. Das Venet-Haus mit dem markanten rostbraunen Stahlbogen an der Fassade und den großen Skulpturen im Garten beispielsweise war so eine Neuentdeckung.

Das Buch "Neu-Ulm - echt jetzt?" ist kein Reiseführer, der die Leser nur zu ungewöhnlichen Orten führt. Es ist auch eine Einladung, den Blick zu weiten und selbst auf Entdeckungstour zu gehen.

Info: Das Buch "Neu-Ulm - echt jetzt?" ist ab sofort beim Neu-Ulmer Stadtarchiv, im Shop des Edwin Scharff Museums und bei den Buchhandlungen Jastram sowie Schmiedel und Gruss.