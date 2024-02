Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Neu-Ulm

Ein Zigarettenautomat in Neu-Ulm wurde zerstört und mehrere Zigarettenschachteln und das Scheingeld gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Passant hat am Donnerstag kurz nach Mitternacht einen zerstörten Zigarettenautomaten in der Dornierstraße in Neu-Ulm vorgefunden und die Polizei informiert. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, sprengten die bislang unbekannten Täter den Zigarettenautomaten und entwendeten mehrere Schachteln Zigaretten, sowie die Kassette mit Scheingeld.

Gesamtschaden des gesprengten Neu-Ulmer Zigarettenautomaten ist nicht bekannt

Weitere Zigarettenschachteln im Wert eines vierstelligen Betrages wurden beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)