Unbekannte stehlen Pedelec am Wirtshaus Silberwald in Neu-Ulm

Die Täter schleifen das abgesperrte Elektrofahrrad offenbar vom Parkplatz bis zur Straße. Die Neu-Ulmer Polizei sucht Zeugen.

Ein Fahrraddiebstahl an einer Gaststätte ist der Polizei Neu-Ulm am Dienstag mitgeteilt worden. Der Geschädigte befand sich zwischen 15 und 16.32 Uhr im Wirtshaus Silberwald in Ludwigsfeld. Sein Fahrrad, ein Pedelec, stellte er vor der Gaststätte am Parkplatz ab und versperrte es in sich. Als er zurück zum Abstellort kam, war das Elektrofahrrad weg.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Anhand von Schleifspuren auf dem Parkplatz konnte festgestellt werden, dass das Fahrrad offenbar bis zur geteerten Straße geschleift wurde. Eine Fahndung verlief jedoch negativ. Da an der Gaststätte reger Betrieb herrschte, werden Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)