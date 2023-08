Unbekannte verunstalten Wahlplakate in Neu-Ulm mit Nazi-Symbolen

Unbekannte haben in der John-F.- Kennedy-Straße Wahlplakate beschädigt. Wegen der Nutzung verfassungswidriger Symbole hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Landtagswahlplakate in der Neu-Ulmer John-F.- Kennedy-Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Dienstagmorgen fest, dass Wahlplakate zur kommenden Landtagswahl mit Hakenkreuzen und Hitlerbärtchen verunstaltet worden waren. Außerdem seien auf einigen Plakaten Schriftzüge wie "AfD" oder "Lügenplakat" zu lesen gewesen. Da es sich unter anderem um verfassungswidrige Symbole handelt, leitete die Polizei Neu-Ulm diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731 80130 zu melden. (AZ)