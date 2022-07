Unbekannte verwüsten Schrebergarten in Neu-Ulm

Vandalismus im Schrebergarten: Unbekannte klauen Getränke, hebeln die Türen zweier Gartenhäuser auf und beschädigen einen Pavillon.

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Samstagvormittag, 10.30 Uhr, haben Unbekannte ein Gartengrundstück in einer Schrebergartensiedlung An der Alten Wiblinger Straße in Neu-Ulm verwüstet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 Euro.

Die Türen der dortigen Gartenhütten wurden aufgehebelt und die Türfenster beschädigt. Aus den beiden Gartenhütten wurden insgesamt vier Flaschen Bier und vier Flaschen Cola im Wert entwendet. Außerdem wurden beim aufgebauten Party-Pavillon die tragenden Stangen durchgebogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Tel. 0731/8013-0 zu melden. (AZ)