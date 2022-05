Unbekannte werfen Einkaufswagen aus 13. Stock eines Hauses in Neu-Ulm

In Neu-Ulm sollen zwei Männer einen Einkaufswagen von einem Hochhaus geworfen haben – aus dem 13. Stock.

In Neu-Ulm haben am Samstagabend zwei Männer einen Einkaufswagen von einem Hochhaus geworfen – vermutlich aus dem 13. Stock, schreibt die Polizei. Das Ganze soll sich gegen 20.15 Uhr in der Breslauer Straße abgespielt haben.

Die Polizei Neu-Ulm hofft auf Hinweise von Zeugen

Der Einkaufswagen schlug laut Polizei auf einem Vordach auf und verursachte hierbei einen Sachschaden. Glücklicherweise kam es zu keiner Gefährdung von Passanten. Kurz darauf verließen zwei männliche Personen die Örtlichkeit, welche eventuell mit diesem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten. Eine Person hatte einen Kinnbart und war dunkel gekleidet. Die andere Person hatte lockige Haare und war mit einem grauen Pullover und einer blauen Jeans bekleidet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80-130 zu melden. (AZ)