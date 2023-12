Unbekannte zerschlagen Glasscheibe an Friedhofgebäude

Die Polizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat es etwas im Bereich Friedhof in Neu-Ulm gesehen?

An einem auf dem Friedhof in Neu-Ulm gelegenen Gebäude sind am Mittwoch Glasscheiben beschädigt worden. Bislange unbekannte Täter sollen nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr mit einem Stein oder einem ähnlichen Gegenstand die Scheiben eingeworfen haben. Eine Glasscheibe ging hierbei zu Bruch. In den Innenbereich gelangen die Täter laut Polizei nicht. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)