Unbekannter bestiehlt ältere Dame, während sie ihren Hund Gassi führt

Eigentlich wollte sie eine längere Reise unternehmen, doch dann wurde einer 78-Jährigen ihre Handtasche geklaut. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Ein unbekannter Täter hat am Montagmorgen gegen 10 Uhr die Handtasche einer 78-Jährigen aus ihrem Auto geklaut. Laut Polizei wollte die Frau vor einer längeren Reise noch ihren Hund Gassi führen. Dabei ließ sie den Kofferraumdeckel ihres Autos geöffnet, welches in der Garage ihres Anwesens am Donauufer abgestellt war.

Diese unbeobachtete Möglichkeit nutzte ein bisher unbekannter Täter, um die Handtasche aus dem Kofferraum zu nehmen. Darin befanden sich mehrere hundert Euro sowie diverse Ausweispapiere. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)