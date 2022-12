Unbekannter bricht in Wohnung ein und stiehlt Münzsammlung

Der Einbrecher hebelt die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen auf. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer hat etwas gesehen?

Am Freitagnachmittag ist ein Unbekannter oder eine Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Neu-Ulm eingrebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde aus den Räumen im Stadtteil Offenhausen eine Münzsammlung im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet.

Ereignet hat sie der Einbruch am Freitag zwischen 13.50 Uhr und 17.50 Uhr. Der unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin hebelte eine Terrassentür auf, die dadurch beschädigt wurde. Die ersten Ermittlungen am Tatort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen, inzwischen hat die Kriminalinspektion Neu-Ulm übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)