Unbekannter bricht wiederholt in Kellerabteil ein

Ein Unbekannter ist insgesamt viermal in ein Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm eingebrochen.

Ein Unbekannter ist in den vergangenen Tagen viermal in ein Kellerabteil in Neu-Ulm eingebrochen. Scheinbar hat es der Täter auf Lebensmittel abgesehen.

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen dem 13. und dem 15. November viermal in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelte der Unbekannte die Kellertüre mit einem unbekannten Gegenstand auf und verschaffte sich so Zutritt. Einbrecher entwendet Lebensmittel aus Kellerabteil in Neu-Ulm Bei den Einbrüchen entwendete der Täter im Kellerabteil gelagerte Lebensmittel im Wert von rund 200 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (AZ)

