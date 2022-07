Unbekannter pumpt 100 Diesel aus Lastwagen-Tank

Aus einer Sattelzugmaschine in Neu-Ulm werden 100 Liter Diesel gestohlen. Und noch etwas fehlt.

In der Nacht auf Montag sind nach Angaben der Polizei aus einer Sattelzugmaschine circa 100 Liter Kraftstoff im Wert von 200 Euro entwendet worden. Das Fahrzeug stand auf einem Firmengelände in der Dornierstraße in Neu-Ulm.

Nicht nur der Diesel fehlte: Der bislang unbekannte Täter riss auch den Tankdeckel ab, es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen Diebstahls auf. (AZ)