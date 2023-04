Unbekannter räumt am Ostersonntag Privatwohnung aus

Durch eine Balkontür gelangt ein Einbrecher in eine Neu-Ulmer Wohnung und stiehlt dort Bargeld. Auch der Schaden an der Tür ist kostspielig.

In den Abendstunden des Ostersonntags hat ein bislang unbekannter Täter die Abwesenheit eines 37-jährigen Neu-Ulmers ausgenutzt und dessen Wohnung in der Silcherstraße durchwühlt. Dabei beschädigte er die Balkontür und entwendete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der Täter hebelte eine Balkontüre auf und gelangte so in die Wohnung des Geschädigten. Hier durchsuchte er mehrere Möbelstücke und floh dann mit Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe. Der Sachschaden an der Balkontüre bewegt sich nach ersten Schätzungen im niedrigen dreistelligen Bereich. Nach der Spurensicherung durch den Kriminaldauerdienst Memmingen Sonntagnacht hat die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am 9. April, in der Zeit zwischen 18 Uhr und Mitternacht verdächtige Beobachtungen in der Neu-Ulmer Silcherstraße gemacht haben, sollen sich unter Telefon 0731/8013-0 melden. (AZ)