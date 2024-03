Unbekannter schlägt in Neu-Ulm Scheiben ein und entwendet Rucksäcke

Ein Besuch im Restaurant endete für einen 33-Jährigen und seine Freunde mit einem Schrecken.

Am Samstagabend trieben Unbekannte auf einem Parkplatz an der Wiblinger Straße ihr Unwesen. Ein 33-Jähriger parkte sein Auto auf einem Großparkplatz und ging mit Freunden in ein nahegelegenes Restaurant.

Als diese nach ihrem Restaurantbesuch wieder zu ihrem Auto kamen, mussten diese den Einbruch feststellen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen machte sich ein bislang unbekannter Täter genau in diesem Zeitraum am Wagen zu schaffen, schlug mehrere Scheiben ein und entwendete diverse persönliche Gegenstände und Rucksäcke aller Fahrzeuginsassen.

Die Schadendhöhe ist noch unbekannt. Mögliche Zeugen werden jedoch gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm (Tel.: 0731 / 80130) zu melden. (AZ)