Unbekannter sprengt Kaugummiautomat in Neu-Ulm

Ein Unbekannter sprengt einen Kaugummiautomaten im Neu-Ulmer Starkfeld. Ob er dabei Beute gemacht hat, ist noch unklar.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Kaugummiautomaten im Neu-Ulmer Starkfeld gesprengt und konnte danach unerkannt entkommen. Wie die Polizei mitteilt, brachte der Täter ein unbekanntes Sprengmaterial an dem Automaten an und konnte mit der Sprengung dessen Münzfach freilegen. Ob und wie viel Geld aus dem Automaten entwendet wurde, konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Fahndung der Polizei Neu-Ulm verlief bislang erfolglos

Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der den Täter jedoch lediglich als dunkel gekleidet beschreiben konnte. Eine von der Polizei Neu-Ulm sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)