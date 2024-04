Neu-Ulm

11:41 Uhr

Unbekannter stiehlt Nummernschild auf Supermarkt-Parkplatz

Auf einem Supermarktparkplatz in Neu-Ulm hat ein Unbekannter ein Nummernschild gestohlen.

Ein Mann geht in der Memminger Straße in Neu-Ulm kurz einkaufen. Als er wiederkommt, ist das Kennzeichen an seinem Auto weg.

Das Nummernschild eines geparkten Autos hat ein Unbekannter am Samstagabend in Neu-Ulm gestohlen. Ein 63-Jähriger hatte seinen BMW auf dem Parkdeck eines Supermarkts an der Memminger Straße abgestellt. Als er nach dem Einkaufen wieder kam, musste er feststellen, dass das hintere Kennzeichen weg war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neu-Ulm Offenbar hatte ein Dieb die kurze Abwesenheit des Geschädigten genutzt und das Schild entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

