Unbekannter Täter begeht nach Sachbeschädigung Unfallflucht

Ein unbekannter Täter beschädigt in Neu-Ulm das Fahrzeugheck eines Autos. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Mithilfe.

Im Laufe des Montags hat ein bislang unbekannter Täter in der Ernst-Abbe-Straße in Neu-Ulm ein Auto beschädigt. Der Besitzer hatte dieses am Montagmittag in einer Parkbucht abgestellt. Als er gegen 22.15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, fand er das Fahrzeugheck eingedrückt und zerkratzt vor. Laut der Polizei liegt der Schaden bei rund 1500 Euro.

Zu dem Zeitpunkt, als der Geschädigte sein Auto abgestellt hatte, befand sich nach dessen Aussage ein Lkw-Anhänger hinter seinem Wagen. Am Abend war dieser nicht mehr dort. Somit liegt die Vermutung nahe, dass der Schaden beim Befestigen des Anhängers entstanden sein könnte. Die Polizei bittet unter Telefon 0731/8013-0 um Mithilfe. (AZ)