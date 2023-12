Unbekannter tritt Glastüre in der Reuttier Straße ein

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag gegen die Glastüre eines Geschäftes getreten. Ob die Tat Sachbeschädigung oder ein Einbruchsversuch war, ist unklar.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter auf die Glastüre eines Lebensmitteldiscounters in der Reuttier Straße eingetreten und diese dabei beschädigt. Laut Polizeiangaben entstand dabei ein Schaden von rund 500 Euro an der Tür des Geschäftes.

Motiv hinter der Sachbeschädigung bleibt unklar

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Nach derzeitigem Stand könne man noch nicht sagen, ob es sich bei der Tat um eine Sachbeschädigung oder um einen misslungenen Einbruchsversuch handelt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)