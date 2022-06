Unbekannter verprügelt 19-Jährigen mit Eimer

Am Pfuhler Baggersee kam es zu einer Auseinandersetzung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer Gewalttat am Baggersee in Neu-Ulm/Pfuhl. Ein 19-Jähriger wurde nach Angaben der Polizei hierbei von einem bislang unbekannten Täter mit einem Eimer geschlagen. Durch die Schläge wurde das Opfer im Gesicht leicht verletzt.

Polizei aus Neu-Ulm sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon 0731/8013-0, zu melden. (AZ)